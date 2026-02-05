PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Fahrraddiebstahl - Tatverdächtige flüchten

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 18:00 Uhr, versuchten drei Jugendliche vor einer Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße in Bückeburg ein grünes Kinderfahrrad der Marke "Puky" zu entwenden.

Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert, jedoch nicht an einem festen Gegenstand angeschlossen. Nachdem ein Zeuge die Jugendlichen ansprach, ließen sie das Fahrrad zurück und flüchteten in Richtung Innenstadt.

Ein Tatverdächtiger wird als etwa 15 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, mit dunklen Haaren beschrieben. Eine weibliche Begleitperson soll ebenfalls etwa 15 Jahre alt und schlank gewesen sein. Zu der dritten weiblichen Person liegen keine näheren Angaben vor.

Der bislang unbekannte Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Tel. 05722 / 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:18

    POL-NI: Estorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

    Estorf (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei Stolzenau zu einem Verkehrsunfall an der Mindener Landstraße in Estorf alarmiert. Polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Ein 45-jähriger Stolzenauer befuhr mit seinem Peugeot die Mindener Landstraße aus Estorf kommend in Richtung Landesbergen. Er kam ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:16

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Nienburg (ots) - (Gav) In der Zeit von Sonntag, den 01.02.2026, gegen 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 12:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Amalie-Thomas-Platz in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter Opel Corsa wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Es entstanden eine Delle, Kratzspuren sowie schwarzer ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:11

    POL-NI: Fahrzeug ohne Versicherungsschutz geführt

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 04.02.2026, wurde in der Zeit von 08:20 Uhr bis 08:30 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Rodewald in der Verdener Landstraße in Nienburg mit seinem Opel Corsa kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für das geführte Kraftfahrzeug kein erforderlicher Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sowie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren