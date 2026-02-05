Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Fahrraddiebstahl - Tatverdächtige flüchten

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 18:00 Uhr, versuchten drei Jugendliche vor einer Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße in Bückeburg ein grünes Kinderfahrrad der Marke "Puky" zu entwenden.

Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert, jedoch nicht an einem festen Gegenstand angeschlossen. Nachdem ein Zeuge die Jugendlichen ansprach, ließen sie das Fahrrad zurück und flüchteten in Richtung Innenstadt.

Ein Tatverdächtiger wird als etwa 15 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, mit dunklen Haaren beschrieben. Eine weibliche Begleitperson soll ebenfalls etwa 15 Jahre alt und schlank gewesen sein. Zu der dritten weiblichen Person liegen keine näheren Angaben vor.

Der bislang unbekannte Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Tel. 05722 / 28940 zu melden.

