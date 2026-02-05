Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Estorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Estorf (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei Stolzenau zu einem Verkehrsunfall an der Mindener Landstraße in Estorf alarmiert.

Polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Ein 45-jähriger Stolzenauer befuhr mit seinem Peugeot die Mindener Landstraße aus Estorf kommend in Richtung Landesbergen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Zaun. Verletzt wurde er hierbei nicht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wies der Mann deutliche Anzeichen einer Fahruntauglichkeit auf. Neben starkem Alkoholgeruch stellten die Beamten u.a. deutliche Gleichgewichtsstörungen fest. Sie führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,95 Promille ergab.

Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Zudem stellten die Einsatzkräfte den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagtem dem 45-Jährigen die Weiterfahrt.

Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Schaden am PKW wurde vorläufig auf ca. 2.300 Euro geschätzt. Am Zaun entstand ein vorläufig geschätzter Schaden von 300 Euro.

Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn zusätzlich wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell