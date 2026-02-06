Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Einbruch ein Einfamilienhaus

Bückeburg (ots)

(KEM) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg in Bückeburg.

Bislang unbekannte Täter haben sich am Donnerstag, den 05.02.2026, zwischen ca. 17.00 und 19.50 Uhr über eine Kellertür Zugang zu dem Wohnhaus verschafft. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten einen höheren vierstelligen Bargeldbetrag und flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wiesenweg beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 in Verbindung zu setzen. Umliegende Anwohner, die eine Videoüberwachung auf ihrem Grundstück installiert und verdächtige Personen beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell