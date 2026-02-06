PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Einbruch ein Einfamilienhaus

Bückeburg (ots)

(KEM) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg in Bückeburg.

Bislang unbekannte Täter haben sich am Donnerstag, den 05.02.2026, zwischen ca. 17.00 und 19.50 Uhr über eine Kellertür Zugang zu dem Wohnhaus verschafft. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten einen höheren vierstelligen Bargeldbetrag und flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wiesenweg beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 in Verbindung zu setzen. Umliegende Anwohner, die eine Videoüberwachung auf ihrem Grundstück installiert und verdächtige Personen beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:23

    POL-NI: Meinkingsburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Meinkingsburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen, den 30.01.2026 gegen 9.24 Uhr an der Kreuzung B6/Meinkingsburg ereignet hat. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Fiat die B6 von Hannover in Richtung Nienburg. An der Kreuzung Meinkingsburg beabsichtigte sie, nach links in Richtung Husum abzubiegen. Während des ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:33

    POL-NI: Versuchter Fahrraddiebstahl - Tatverdächtige flüchten

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 18:00 Uhr, versuchten drei Jugendliche vor einer Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße in Bückeburg ein grünes Kinderfahrrad der Marke "Puky" zu entwenden. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert, jedoch nicht an einem festen Gegenstand angeschlossen. Nachdem ein Zeuge die Jugendlichen ansprach, ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:18

    POL-NI: Estorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

    Estorf (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei Stolzenau zu einem Verkehrsunfall an der Mindener Landstraße in Estorf alarmiert. Polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Ein 45-jähriger Stolzenauer befuhr mit seinem Peugeot die Mindener Landstraße aus Estorf kommend in Richtung Landesbergen. Er kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren