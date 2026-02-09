Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Bahnhofsparkplatz

Haste (ots)

(Gav) Am Samstag, den 07.02.2026, parkte eine Geschädigte ihren Audi A1 in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Haste an der Hauptstraße.

Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden im Bereich der rechten Fahrzeugfront fest. Der oder die bislang unbekannte Verursacherin hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 05723 / 74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell