POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung
Völklingen (ots)
Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, kam es zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr am Völklinger Platz in Völklingen zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Böller in Richtung der beiden Jugendlichen, die zu diesem Zeitpunkt auf den Sitzgelegenheiten am Völklinger Platz saßen und sich unterhielten. Der Böller explodierte in unmittelbarer Nähe der Jugendlichen, wodurch beide Verletzungen erlitten und anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.
