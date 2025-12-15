PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Unfallzeugen

Völklingen (ots)

Am letzten Montag, gegen 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkdeck der Globus Markthalle zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem ein 82-jähriger Mann mit seinem roten Ford Fiesta vorwärts in eine Parkbucht eingeparkt hatte, stieg er aus, um sich einen Einkaufswagen zu holen. Die Fahrertür ließ er dabei offen stehen. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte konnte er beobachten, wie ein anderer Wagen links neben seinem Fiesta in die Parkbucht einfuhr und dabei gegen die offene Fahrertür stieß. Unmittelbar darauf flüchtete der Fahrer mit seinem Wagen von der Unfallstelle. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an dem Ford Fiesta. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

