Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Mitsubishi in der Bühlstraße in Unfallflucht verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (12.02.2026) zwischen 13.50 Uhr und 15.10 Uhr in der Bühlstraße in Schönaich ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker dürfte beim Vorbeifahren einen Mitsubishi gestreift haben, der auf einem Parkplatz gegenüber einer Bäckerei geparkt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

