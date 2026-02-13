Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: -korrigierte Version- Rutesheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (12.02.2026), gegen 19.00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Maybachstraße in Rutesheim ein. Gemäß den bisherigen polizeilichen Ermittlungen hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Erd- sowie das Obergeschoss des Hauses. Eine nachhause zurückkehrende Bewohnerin konnte noch zwei dunkel gekleidete Täter im Haus beobachten und alarmierte die Polizei. Diese umstellte hierauf das Gebäude und führte Fahndungsmaßnahmen durch, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Tatverdächtige konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Mutmaßlich erbeuteten die Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

