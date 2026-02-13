Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (12.02.2026) kam es zwischen 17:05 Uhr und 17:20 Uhr auf einem gemeinsamen Parkplatz zweier Supermärkte am Kimry-Platz in Kornwestheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den dort abgestellten Mercedes und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

