PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (12.02.2026) kam es zwischen 17:05 Uhr und 17:20 Uhr auf einem gemeinsamen Parkplatz zweier Supermärkte am Kimry-Platz in Kornwestheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den dort abgestellten Mercedes und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:17

    POL-LB: Sachsenheim/Ludwigsburg: Falsche Bankangestellte erbeuten fünfstelligen Betrag

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (12.02.2026) kam es in Sachsenheim sowie in Ludwigsburg zu insgesamt vier Vorfällen, bei denen sich Unbekannte am Telefon als Bankmitarbeitende ausgaben. Durch geschickte Gesprächsführung wurde den Angerufenen vermittelt, dass es unberechtigte Abbuchungen auf ihren Konten gegeben habe, wobei die Täter jeweils versuchten ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:37

    POL-LB: -korrigierte Version- Rutesheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagabend (12.02.2026), gegen 19.00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Maybachstraße in Rutesheim ein. Gemäß den bisherigen polizeilichen Ermittlungen hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Erd- sowie das Obergeschoss des Hauses. Eine nachhause zurückkehrende Bewohnerin ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:59

    POL-LB: Schönaich: Mitsubishi in der Bühlstraße in Unfallflucht verwickelt

    Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (12.02.2026) zwischen 13.50 Uhr und 15.10 Uhr in der Bühlstraße in Schönaich ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker dürfte beim Vorbeifahren einen Mitsubishi gestreift haben, der auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren