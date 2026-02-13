PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Donnerstagvormittag (12.02.2026) gegen 11:30 Uhr in einem Haushaltswarengeschäft im Bereich des Kreisverkehrs Eastleighstraße und Bahnhofstraße in Kornwestheim vor einer 44-jährigen Frau seinen Penis entblößt haben. Die Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie der Unbekannte auffällig in seine Hose griff, und kündigte daraufhin die Verständigung der Polizei an, woraufhin der Mann aus dem Laden flüchtete. Er wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit dunklerem Teint und schwarzen, lockigen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem neongelben Pullover. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Personen, die weitere Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

