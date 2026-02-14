Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit im Straßenverkehr zwischen Autofahrer und E-Scooter-Fahrer - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 22:10 Uhr, kam es in Mannheim auf dem Friedrichsring in Höhe des Jobcenters Mannheim zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Hierbei soll ein 26-jähriger Opel-Fahrer einen ordnungsgemäß fahrenden 43-jährigen E-Scooter-Fahrer zunächst von der Fahrbahn abgedrängt und im weiteren Verlauf mit seiner geöffneten Fahrzeugtüre zu Fall gebracht haben. Im Anschluss stieg der Fahrer des Opel aus, ging den E-Scooter Fahrer verbal an und flüchtete danach mit seinem Fahrzeug in Richtung Kurzpfalzkreisel. Der 43-Jährige wurde bei der Kollision mit der Fahrzeugtür leicht verletzt. Sofort hinzugerufene Streifenwagenbesatzungen konnten den beteiligten Opel-Fahrer im Nahbereich nicht mehr feststellen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621 174331-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell