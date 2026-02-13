PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Ziegelhäuser Straße in Höhe der Einmündung Hirschgasse ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 60-jähriger Mann fuhr gegen 08:30 Uhr mit seinem Fiat auf der Hirschgasse in Richtung Ziegelhäuser Straße und beabsichtigte, rechts, über einen abgesenkten Bordstein hinweg, in diese einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem BMW auf der Linksabbiegerspur der Ziegelhäuser Straße in Richtung Friedensbrücke. Sie konnte den von der Hirschgasse kommenden Fiat nicht rechtzeitig wahrnehmen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Vorsorglich wurde die BMW-Fahrerin durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch untersucht. Es konnten jedoch keine Verletzungen festgestellt werden. Durch das Unfallgeschehen wurde somit niemand verletzt.

Der Sachschaden, der bei dem Unfall an beiden Fahrzeugen entstanden ist, beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die Ziegelhäuser Straße für insgesamt 30 Minuten gesperrt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd unterstützte die Maßnahmen vor Ort und entfernte die Fahrzeuge von der Fahrbahn, um einen ungehinderten Verkehrsfluss wiederherzustellen.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

