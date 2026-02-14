Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Defekter Linienbus hinterlässt Ölspur im Stadtgebiet

Mannheim (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, bemerkten aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine längere Ölspur auf der Fahrbahn in der Carl-Reuther-Straße und verständigten hierauf die Polizei.

Mehrere Streife waren nötig, um das gesamte Ausmaß der Ölspur festzustellen. Letztendlich konnte herausgefunden werden, dass sich die Ölspur über mehrere Stadtteile im innerstädtischen Bereich erstreckte. So waren unter anderem die B44, die Karl-Feuerstein-Straße, der Bahnhof Käfertal, die Kurpfalzbrücke, die Dammstraße bis hin zur Friesenheimer Insel durch die Ölspur verunreinigt. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein defekter Linienbus die Ölspur hinterlassen hatte, dessen Fahrer dies deutlich zu spät bemerkte.

Nach Verständigung einer Fachfirma kamen mehrere Reinigungsmaschinen zum Einsatz. Diese reinigten die Fahrbahn noch bis in die frühen Morgenstunden. Der defekte Linienbus musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell