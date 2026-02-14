PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Defekter Linienbus hinterlässt Ölspur im Stadtgebiet

Mannheim (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, bemerkten aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine längere Ölspur auf der Fahrbahn in der Carl-Reuther-Straße und verständigten hierauf die Polizei.

Mehrere Streife waren nötig, um das gesamte Ausmaß der Ölspur festzustellen. Letztendlich konnte herausgefunden werden, dass sich die Ölspur über mehrere Stadtteile im innerstädtischen Bereich erstreckte. So waren unter anderem die B44, die Karl-Feuerstein-Straße, der Bahnhof Käfertal, die Kurpfalzbrücke, die Dammstraße bis hin zur Friesenheimer Insel durch die Ölspur verunreinigt. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein defekter Linienbus die Ölspur hinterlassen hatte, dessen Fahrer dies deutlich zu spät bemerkte.

Nach Verständigung einer Fachfirma kamen mehrere Reinigungsmaschinen zum Einsatz. Diese reinigten die Fahrbahn noch bis in die frühen Morgenstunden. Der defekte Linienbus musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 08:19

    POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbruch in Erdgeschoss-Wohnung

    Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen vergangenem Dienstagmorgen und gestrigem Freitagabend brachen noch bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hans-Sachs-Ring in Mannheim ein und entwendete hieraus Bargeld und Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Über die aufgehebelte Terrassentür verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss. Dort suchten sie in mehreren ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 15:25

    POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Ziegelhäuser Straße in Höhe der Einmündung Hirschgasse ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 60-jähriger Mann fuhr gegen 08:30 Uhr mit seinem Fiat auf der Hirschgasse in Richtung Ziegelhäuser Straße und beabsichtigte, rechts, über einen abgesenkten Bordstein hinweg, in diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren