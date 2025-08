BPOLI-OG: Gesuchter Dieb verhaftet

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen 36-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

