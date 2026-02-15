PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung im Rahmen einer Fasnachtsveranstaltung

Heidelberg (ots)

In der Samstagnacht gegen 23:55 Uhr, kam es im Schwalbenweg im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund im Rahmen einer Fasnachtsveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 36-jährigen Männern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 36-jährige Sicherheitsmitarbeiter vom Veranstalter angewiesen, einem ebenfalls 36-jährigen Mann den weiteren Zutritt zur Veranstaltungshalle zu verwehren. In der Folge soll der alkoholisierte Mann unvermittelt auf den Mitarbeiter zugegangen sein und versucht haben, sich unter Anwendung körperlicher Gewalt erneut Zugang zur Halle zu verschaffen. Als der Sicherheitsmitarbeiter einschritt und den Mann fixieren wollte, flogen beiderseits die Fäuste. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem alkoholisierten Mann ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Ein Ermittlungsverfahren wurde durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Gizem Boz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

