POL-PPRP: Brand in Seniorenzentrum - 71-Jährige verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Montagnachmittag (19.01.2026, ca. 15:40 Uhr) rauchte eine 71 jährige Bewohnerin eines Seniorenzentrums in der Rohrlachstraße in ihrer Wohnung. Dabei gerieten aus bislang ungeklärter Ursache die Haare in Brand. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Sachschaden entstand durch den Vorfall nicht.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell