POL-PPRP: Brand in Seniorenzentrum - 71-Jährige verletzt

Speyer (ots) - Am Montagmorgen (19.01.2026) gegen 7 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Peter-Dach-Straße in Speyer in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand bis etwa 10 Uhr gelöscht werden. Der 69-jährige Bewohner und seine 60-jährige Lebensgefährtin erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Wohnung wurde stark ...

