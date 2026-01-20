PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Seniorenzentrum - 71-Jährige verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (19.01.2026, ca. 15:40 Uhr) rauchte eine 71 jährige Bewohnerin eines Seniorenzentrums in der Rohrlachstraße in ihrer Wohnung. Dabei gerieten aus bislang ungeklärter Ursache die Haare in Brand. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Sachschaden entstand durch den Vorfall nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 08:50

    POL-PPRP: Diebstahl aus Keller - 49-Jähriger erwischt

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (19.01.2026, gegen 11:40 Uhr) entwendete ein 49 jähriger Mann aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pettenkoferstraße Kleidungsstücke sowie alkoholische Getränke. Ein 27 jähriger Bewohner bemerkte den Diebstahl, nahm die Verfolgung des Täters auf und informierte gleichzeitig die Polizei. Die Beamten konnten den 49 Jährigen kurze Zeit später stellen. Bei der Kontrolle stellte ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:49

    POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Pkw - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 16.01.2026, 15 Uhr, bis zum 19.01.2026, 07:30 Uhr, in einen gelb-grauen VW-Transporter einzubrechen. Dabei wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Fahrzeug war während des Tatzeitraums in der Trifelsstraße, nahe der Madenburgstraße, abgestellt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 17:34

    POL-PPRP: Brand in Wohnung eines Mehrparteienhauses

    Speyer (ots) - Am Montagmorgen (19.01.2026) gegen 7 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Peter-Dach-Straße in Speyer in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand bis etwa 10 Uhr gelöscht werden. Der 69-jährige Bewohner und seine 60-jährige Lebensgefährtin erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Wohnung wurde stark ...

    mehr
