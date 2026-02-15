PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Kleintransporter aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Mannheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 13:00 Uhr, wurde in der Karlsruher Straße an der Kreuzung zur Schifferstadter Straße, hinter der dortigen Grundschule, ein geparkter Pkw Ziel eines Diebstahls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein bislang unbekannter Täter das Seitenfenster der Schiebetür eines MAN-Kleintransporters ein, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. In der Folge entwendete der Unbekannte diverse hochwertige Baumaschinen sowie Handwerksmaterial.

Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621 / 83397-0 zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Gizem Boz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

