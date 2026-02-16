Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Baumaschinen im Wert von 10.000 Euro aus Auto gestohlen, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, gegen 16 Uhr bis Samstag, gegen 13 Uhr entwendeten Unbekannte mehrere hochwertige Baumaschinen aus einem Auto, welches in der Karlsruher Straße abgestellt war. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, öffneten so eine Schiebetür und erbeuteten Baumaschinen sowie Handwerksmaterial im Wert von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

