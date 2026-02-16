PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Bike neben Besitzerin entwendet, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr in der Straße Gleisdreieck ein E-Bike, welches die Besitzerin unmittelbar neben deren Fahrzeug abgestellt hatte. Die 68-jährige Besitzerin hatte das Fahrrad aus deren Camper geladen und gegen einen dort abgestellten Anhänger gelehnt. Während sie im Inneren des Campers Arbeiten durchführte, bemerkte sie einen Mann an dem Anhänger. Nachdem sie kurz darauf das Fahrzeug verließ, bemerkte sie, dass der zuvor beobachtete Mann mit ihrem E-Bike davonfuhr. Der Tatverdächtige war dunkelhäutig, etwa 175 cm bis 180 cm groß, 35 bis 45 Jahre alt, trug einen gestutzten Vollbart sowie eine Brille. Wie hoch der Zeitwert des Fahrrads ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:02

    POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagnacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hebelte eine noch unbekannte Täterschaft die Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße Am Hang auf, flüchtete jedoch ohne Beute. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete die Täterschaft im Inneren der Wohnung die Tür zum Schlafzimmer und fand ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:00

    POL-MA: Mannheim: Baumaschinen im Wert von 10.000 Euro aus Auto gestohlen, Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Zeitraum von Freitag, gegen 16 Uhr bis Samstag, gegen 13 Uhr entwendeten Unbekannte mehrere hochwertige Baumaschinen aus einem Auto, welches in der Karlsruher Straße abgestellt war. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, öffneten so eine Schiebetür und erbeuteten Baumaschinen sowie Handwerksmaterial im Wert von etwa 10.000 ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:58

    POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Heidelberg (ots) - Ein 33-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag im Stadtteil Kirchheim leicht verletzt. Ein 63-jähriger Mann war gegen 12:00 Uhr mit seinem Nissan auf der Straße Leisberg in Richtung der Straße Im Franzosengewann unterwegs. An der Kreuzung zur Albert-Fritz-Straße nahm er einem von rechts kommenden 33-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren