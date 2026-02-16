Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Bike neben Besitzerin entwendet, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr in der Straße Gleisdreieck ein E-Bike, welches die Besitzerin unmittelbar neben deren Fahrzeug abgestellt hatte. Die 68-jährige Besitzerin hatte das Fahrrad aus deren Camper geladen und gegen einen dort abgestellten Anhänger gelehnt. Während sie im Inneren des Campers Arbeiten durchführte, bemerkte sie einen Mann an dem Anhänger. Nachdem sie kurz darauf das Fahrzeug verließ, bemerkte sie, dass der zuvor beobachtete Mann mit ihrem E-Bike davonfuhr. Der Tatverdächtige war dunkelhäutig, etwa 175 cm bis 180 cm groß, 35 bis 45 Jahre alt, trug einen gestutzten Vollbart sowie eine Brille. Wie hoch der Zeitwert des Fahrrads ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

