Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Wohnungseinbruch Bargeld und Schmuck erbeutet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen letzter Woche Dienstag, 07:30 Uhr und Freitag, 17:00 Uhr in eine Wohnung in Mannheim Neckarau ein und entwendeten dort Bargeld und Schmuck. Über die verschlossene Terrassentür verschaffte sich die Täterschaft Zugang zur Wohnung. Dort wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Mit Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages und Schmuck in bislang nicht zu bezifferndem Wert gelang der Täterschaft im Anschluss unerkannt die Flucht. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherten vor Ort die Spuren. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621 / 174 4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

So können Sie Ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell