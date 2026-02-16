PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr verursachte ein betrunkener Autofahrer auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke einen Unfall. Der Mann war mit seinem Mercedes aus Ludwigshafen kommend nach Mannheim unterwegs, als er aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonleitwand, wodurch die Achse des Autos brach. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch ausgehend von den beiden Fahrzeuginsassen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 31-jährige Fahrer war mit mehr als 1,6 Promille unterwegs. Auch dessen Beifahrer hatte zuvor Alkohol konsumiert. Sein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,2 Promille an. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ein Abschleppunternehmen musste das beschädigte Auto bergen. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
