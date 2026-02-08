Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Bitburg/ Fließem (ots)

Am heutigen Sonntagmittag wurde der Polizeiinspektion Bitburg durch Verkehrsteilnehmer ein PKW gemeldet, welcher in starken Schlangenlinien auf der B51 von Bitburg in Fahrtrichtung Prüm geführt werde.

Als sich eine unmittelbar entsandte Streifenwagenbesatzung auf der Anfahrt befand, fuhr der PKW vollständig auf die Gegenfahrbahn, woraufhin zwei Fahrzeuge mit einem Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern konnten. Eins der beiden Fahrzeuge, sowie das unfallverursachende Fahrzeug, kamen im Anschluss von der Fahrbahn ab. Alle Beteiligten blieben unverletzt und es entstand lediglich leichter Sachschaden. Der Führerschein des 71-jährigen Unfallverursachers wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Trier sichergestellt. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Um einen möglichen Medikamenteneinfluss prüfen zu können, wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen.

Die Polizeiinspektion Bitburg sucht weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachten konnten, oder im genannten Zeitraum (14:10 - 14:21 Uhr) auf der B51 von einem PKW gefährdet wurden. (06561-96850)

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell