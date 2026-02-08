POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr
Wittlich (ots)
Am 08.02.2026 gegen 02:22 Uhr führte ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen seinen Personenkraftwagen in der Kalkturmstraße in Wittlich.
Im Rahmen einer durchgeführten polizeilichen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit mehr als 0,5 Promille unter Alkoholeinfluss stand.
Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
