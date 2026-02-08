PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 08.02.2026 gegen 02:22 Uhr führte ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen seinen Personenkraftwagen in der Kalkturmstraße in Wittlich.

Im Rahmen einer durchgeführten polizeilichen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit mehr als 0,5 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


