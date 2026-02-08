Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Piesport (ots)

Am Sonntag, den 08.02.2026, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer gemeldet. Wie an der Unfallstelle, der L50 zwischen Klausen und Piesport, letztlich festgestellt, verunfallte der Motorradfahrer auf der abschüssigen Strecke eingangs einer Linkskurve. Hierbei kollidierte er ebenso mit der Leitplanke. Dabei erlitt dieser schwere, dem ersten Anschein nach jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Hinweise, die auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer schließen lassen, konnten nicht erlangt werden. Der Verunfallte wurde im Anschluss nach der Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber samt Notarzt, ein Rettungswagen, die Feuerwehren aus Piesport und Neumagen-Dhron, die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich sowie die Straßenmeisterei Wittlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell