Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Umgestürzter Lkw führt zu Straßensperrung - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 13:00 Uhr verunfallte ein mit Getränken und Leergut beladener Lastwagen auf der L 547 zwischen Schatthausen und Mauer. Der 63-jährige Fahrer des Lastwagens war in Richtung Mauer unterwegs und hatte aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wodurch das Fahrzeug auf die Seite kippte und im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen blieb. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der 63-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die L 547 ist derzeit zwischen Mauer und Schatthausen voll gesperrt. Aufgrund der Sperrung im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kommt es derzeit in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Weitere Informationen zu den Umständen des Vorfalls liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

