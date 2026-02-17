Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Freitag ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf der L 594 in Höhe der Kreuzung zur L 600 ein Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Eine 84-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf der L 594 in Richtung Heidelberg, während zur selben Zeit ein 25-jähriger Renault-Fahrer links hiervon aus der Straße Im Breitspiel in Richtung Gaiberg unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 25-Jährige bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich. Hier kollidierten beide Fahrzeuge und wurden so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Die 84 -Jährige war zunächst vorsorglich vor Ort in einem Rettungswagen versorgt worden. Bei ihr waren hier keine Verletzungen festgestellt worden. Auch der 25 -Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174 4111 zu melden.

