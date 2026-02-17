PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet; 6.000 Euro Sachschaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 09 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken einen im Ida-Dehmel-Ring geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerkannt. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

  • 17.02.2026 – 14:07

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz im Neuen Weg mit einem abgestellten Fahrzeug und flüchtete anschließend. Gegen 18 Uhr bemerkte die Eigentümerin eines Skoda Beschädigungen an ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:03

    POL-MA: Mannheim: Einbrecher von Wohnungsinhaber überrascht

    Mannheim (ots) - Am Freitagnachmittag dem 13.02.2026, gegen 14:45 Uhr, brachen Unbekannte zwei Erdgeschosswohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße auf. In beiden Fällen hebelten die Täter zunächst die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnungen. In der ersten Wohnung, in der sich zum Tatzeitpunkt niemand Berechtigtes aufhielt, durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume und ...

    mehr
