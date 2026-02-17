Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet; 6.000 Euro Sachschaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 09 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken einen im Ida-Dehmel-Ring geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerkannt. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, entgegengenommen.

