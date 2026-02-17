POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet; 6.000 Euro Sachschaden - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 09 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken einen im Ida-Dehmel-Ring geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerkannt. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.
Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
