POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz im Neuen Weg mit einem abgestellten Fahrzeug und flüchtete anschließend.

Gegen 18 Uhr bemerkte die Eigentümerin eines Skoda Beschädigungen an deren rechten Fahrzeugseite. Ersten Ermittlungen zufolge muss an dem Skoda ein rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken hängen geblieben sein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Das Polizeirevier Eberbach hat nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06271/9210-0 zu melden.

