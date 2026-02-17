PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz im Neuen Weg mit einem abgestellten Fahrzeug und flüchtete anschließend.

Gegen 18 Uhr bemerkte die Eigentümerin eines Skoda Beschädigungen an deren rechten Fahrzeugseite. Ersten Ermittlungen zufolge muss an dem Skoda ein rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken hängen geblieben sein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Das Polizeirevier Eberbach hat nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06271/9210-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

    POL-MA: Mannheim: Einbrecher von Wohnungsinhaber überrascht

    Mannheim (ots) - Am Freitagnachmittag dem 13.02.2026, gegen 14:45 Uhr, brachen Unbekannte zwei Erdgeschosswohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße auf. In beiden Fällen hebelten die Täter zunächst die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnungen. In der ersten Wohnung, in der sich zum Tatzeitpunkt niemand Berechtigtes aufhielt, durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume und ...

    POL-MA: Mannheim: Streit zwischen mehreren Männern eskaliert

    Mannheim (ots) - Am Montagmittag eskalierte im Mannheimer Stadtteil Schönau ein Streit zwischen mehreren Männern. Vier Männer im Alter zwischen 24 und 48 Jahren waren gegen 12:40 Uhr aus unbekannten Gründen im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle Schönau in der Lilienthalstraße in Streit geraten, der im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten mündete. Bei den Auseinandersetzungen wurde ein 33-Jähriger durch ...

