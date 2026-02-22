Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Altkleidercontainer gerät in Brand

Lippstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, 22. Februar 2026, gegen 3.55 Uhr, geriet ein Altkleidercontainer in der Bückeburger Straße in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer und verständigte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Die Polizei wurde hinzugerufen und nahm die Ermittlungen auf. Eine konkrete Brandursache konnte vor Ort zunächst nicht festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Lippstadt unter 02941/91000 oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden. (lh)

