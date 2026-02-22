PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Lagerhalle

Bad Sassendorf - Lohne (ots)

Die Lagerhalle eines Transportunternehmens in der Straße "An der Helle" war in der Nacht auf Samstag, 21. Februar 2026, Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter drangen gegen 2 Uhr in das Gebäude ein, indem sie Teile des Rolltors beschädigten. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. (lh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

