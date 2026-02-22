Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Garage - Zwei Fahrräder entwendet

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20. Februar 2026, 21.30 Uhr und Samstag, 21. Februar 2026, 7 Uhr, kam es zu einem Garageneinbruch in der Wiesenstraße. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer verschlossenen Garage und entwendeten daraus zwei Fahrräder. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich der Wiesenstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (lh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell