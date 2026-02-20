Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Weinhandel - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Unbekannte Täter haben in der Jakobistraße versucht, in einen Weinhandel einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum von Mittwoch, 18. Februar 2026, 19 Uhr, bis Donnerstag, 19. Februar 2026, 14 Uhr.

Die Täter versuchten, die Eingangstür des Geschäfts gewaltsam aufzuhebeln. In das Objekt gelangten sie nach aktuellem Stand jedoch nicht. An der Tür entstand Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jakobistraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02921 91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell