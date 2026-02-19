Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Scheibe eingeschlagen - Einbruch in Arztpraxis

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Dienstag, 17.02.2026 gegen 18:00 Uhr und Mittwoch, 18.02.2026 gegen 08:00 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe einer Arztpraxis ein und gelangten so über das Wartezimmer in die Praxis an der Erwitter Straße in Lippstadt. Nachdem der oder die unbekannten Täter sämtliche Räume und Schränke durchsucht hatten, verließen sie die Praxis über das Fenster wieder.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell