Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Scheibe eingeschlagen - Einbruch in Arztpraxis

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Dienstag, 17.02.2026 gegen 18:00 Uhr und Mittwoch, 18.02.2026 gegen 08:00 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe einer Arztpraxis ein und gelangten so über das Wartezimmer in die Praxis an der Erwitter Straße in Lippstadt. Nachdem der oder die unbekannten Täter sämtliche Räume und Schränke durchsucht hatten, verließen sie die Praxis über das Fenster wieder.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Carina Hermes
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

  • 19.02.2026 – 07:45

    POL-SO: Einbruch in Friseursalon - Geld entwendet

    Ense (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, 17.02.2026 zwischen 18:00 Uhr und Mittwoch, 18.02.2026 gegen 08:40 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Friseursalon an der Windmühle in Ense. Dort durchsuchten der oder die Täter gezielt Kassenbereich und Aufenthaltsraum und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch ...

  • 18.02.2026 – 08:32

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach falschem Bankmitarbeiter - wer kennt diesen Mann?

    Lippstadt (ots) - Am 6. Januar 2026 kam es in Lippstadt zu mehreren Betrugsdelikten durch falsche Bankmitarbeiter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6191327). Betrüger riefen gezielt Senioren an und gaben sich dabei als Mitarbeiter einer Bank aus. Im Gesprächsverlauf brachten sie die Opfer dazu, ihre EC-Karten samt PIN an einen weiteren vermeintlichen ...

