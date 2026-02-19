PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Friseursalon - Geld entwendet

Ense (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, 17.02.2026 zwischen 18:00 Uhr und Mittwoch, 18.02.2026 gegen 08:40 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Friseursalon an der Windmühle in Ense. Dort durchsuchten der oder die Täter gezielt Kassenbereich und Aufenthaltsraum und entwendeten Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Carina Hermes
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

