Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in AWO-Begegnungsstätte

Soest (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Montag, 16.02.2026 um 16:45 Uhr bis Dienstag, 17.02.2026 um 11:00 Uhr ein Fenster der AWO-Begegnungsstätte an der Nöttenstraße in Soest ein und gelangten so in den Aufenthaltsraum des Gebäudes. Die Täter öffneten diverse Türen, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten ein Schlüsselbund.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell