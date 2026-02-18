PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in AWO-Begegnungsstätte

Soest (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Montag, 16.02.2026 um 16:45 Uhr bis Dienstag, 17.02.2026 um 11:00 Uhr ein Fenster der AWO-Begegnungsstätte an der Nöttenstraße in Soest ein und gelangten so in den Aufenthaltsraum des Gebäudes. Die Täter öffneten diverse Türen, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten ein Schlüsselbund.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Carina Hermes
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

