Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Platzverweis - Zwei Beamte verletzt

Möhnesee-Körbecke (ots)

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr kam es im Rahmen einer Veranstaltung zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren aus Möhnesee durch den Sicherheitsdienst ein Hausverbot für ein Veranstaltungszelt sowie für das gesamte Veranstaltungsgelände einen Platzverweis erhalten hatten.

Die beiden Betroffenen kamen dem ausgesprochenen Hausverbot nicht nach, sodass die Polizei hinzugezogen wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die betreffenden Personen zunächst nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Im Nahbereich des Veranstaltungsgeländes wurden sie jedoch kurze Zeit später festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei weigerten sich beide Männer, ihre Ausweisdokumente auszuhändigen.

Im weiteren Verlauf leistete einer der Männer Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, während der zweite versuchte, ihn aus dem Zugriff der Beamten zu befreien. Im Zuge der Auseinandersetzung trat einer der Beschuldigten einer eingesetzten Beamtin gegen das Schienbein.

Beide Personen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen sie werden nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie weiterer Straftaten eingeleitet. Nach der Widerstandshandlung wurde bei beiden Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz verletzt. Einer der beiden war im Anschluss nicht mehr dienstfähig.

Die Veranstaltung verlief im Übrigen störungsfrei und friedlich.

