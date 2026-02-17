Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei stellt erhebliche Verstöße beim Transport gefährlicher Güter fest

Werl (ots)

Am Mittwochvormittag (11.02.2026) gegen 11:30 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der Polizei ein Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Soester Straße kontrolliert.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Kleintransporter (Peugeot Boxer, 3,5 t, offener Kasten). Im Rahmen der Kontrolle wurden auf der Ladefläche mehrere Propangasflaschen sowie Dieselkraftstoff in Kanistern festgestellt. Nach ersten Ermittlungen befanden sich unter anderem rund zehn Propangasflaschen (teilweise gefüllt) sowie mehrere mit Diesel befüllte Kunststoff- und Metallkanister auf der Ladefläche.

Die Ladung war nicht ausreichend gegen Verrutschen oder Umfallen gesichert. Zudem waren erforderliche Beförderungspapiere für den Transport gefährlicher Güter nicht vorhanden.

Das Fahrzeug war nicht mit den vorgeschriebenen orangefarbenen Warntafeln gekennzeichnet.

Gegen den Fahrzeugführer sowie gegen Verantwortliche des beteiligten Unternehmens wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften eingeleitet.

Die Weiterfahrt wurde bis zur ordnungsgemäßen Sicherung der Ladung untersagt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass beim Transport gefährlicher Güter besondere Vorschriften hinsichtlich Kennzeichnung, Ladungssicherung und Dokumentation einzuhalten sind. Verstöße können erhebliche Gefahren für die Verkehrssicherheit und die Allgemeinheit darstellen.

