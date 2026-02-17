Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto überschlägt sich - Insassen flüchten

Warstein (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend (16. Februar) in Warstein ereignete, flüchteten die beiden Insassen des beteiligten Fahrzeugs.

Zwei bislang unbekannte Personen fuhren gegen 21:30 Uhr mit einem Audi A4 durch die Straße "Butenaf" in Fahrtrichtung Kesterweg. Im Bereich der Einmündung zur Hochstaße kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonmauer. Der Audi überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.

Nach dem Unfall beobachteten Zeugen, wie zwei augenscheinlich männliche Personen aus dem Fahrzeug stiegen und zu Fuß in Richtung Hochstraße bzw. "Am Kohlmarkt" flüchteten.

Ermittlungen an der Adresse des Fahrzeughalters verliefen ohne Erfolg. Der 39-jährige Mann aus Warstein konnte nicht zu Hause angetroffen werden. Auch eine Fahndung nach dem zweiten Insassen blieb erfolglos. Der Audi wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

