POL-SO: Schrottsammler kontrolliert und festgenommen

Lippstadt (ots)

Am 14.02.2026 führte die Polizei einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Verstößen gegen Vorfahrts- und Geschwindigkeitsregelungen, verbotswidriger Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie Missachtung der Sicherungspflichten von Ladung und Personen durch. Hierzu kontrollierten die eingesetzten Kräfte Personen und Fahrzeuge in der Lippstädter Innenstadt und den innenstadtnahen.

Ein verdächtiges Fahrzeug eines mutmaßlichen Schrottsammlers wurde durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel auf, dass das Fahrzeug aufgrund von fehlender Ladungssicherung nicht verkehrssicher war. Der Fahrzeugführer, nach eigenen Angaben Schrottsammler, wurde aufgrund eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls festgenommen. Zudem führte er sein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Weiterhin wurden gegen ihn diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund seiner illegalen Schrottsammlertätigkeit gefertigt.

Erfreulicherweise konnte festgestellt werden, dass sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer regelkonform verhielt und nur verhältnismäßig wenige Fahrzeuge und Fahrzeugführer Grund zur Beanstandung und zum polizeilichen Einschreiten boten.

Im Rahmen dieser Kontrollen, die die Bekämpfung der Hauptunfallursachen als primäres Ziel hatten, wurden zudem folgende Verstöße festgestellt:

- ein Verstoß Handy am Steuer - drei Geschwindigkeitsverstöße - ein Vorfahrtsverstoß - drei Gurtverstöße - 13 sonstige Verstöße

Der Einsatz der Polizei fand insgesamt großen Anklang. Die eingesetzten Kräfte nutzten den Einsatz um zahlreiche Bürgergespräche zu führen und die Bevölkerung im Hinblick auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

