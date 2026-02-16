PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schrottsammler kontrolliert und festgenommen

Lippstadt (ots)

Am 14.02.2026 führte die Polizei einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Verstößen gegen Vorfahrts- und Geschwindigkeitsregelungen, verbotswidriger Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie Missachtung der Sicherungspflichten von Ladung und Personen durch. Hierzu kontrollierten die eingesetzten Kräfte Personen und Fahrzeuge in der Lippstädter Innenstadt und den innenstadtnahen.

Ein verdächtiges Fahrzeug eines mutmaßlichen Schrottsammlers wurde durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel auf, dass das Fahrzeug aufgrund von fehlender Ladungssicherung nicht verkehrssicher war. Der Fahrzeugführer, nach eigenen Angaben Schrottsammler, wurde aufgrund eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls festgenommen. Zudem führte er sein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Weiterhin wurden gegen ihn diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund seiner illegalen Schrottsammlertätigkeit gefertigt.

Erfreulicherweise konnte festgestellt werden, dass sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer regelkonform verhielt und nur verhältnismäßig wenige Fahrzeuge und Fahrzeugführer Grund zur Beanstandung und zum polizeilichen Einschreiten boten.

Im Rahmen dieser Kontrollen, die die Bekämpfung der Hauptunfallursachen als primäres Ziel hatten, wurden zudem folgende Verstöße festgestellt:

   -	ein Verstoß Handy am Steuer -	drei Geschwindigkeitsverstöße -	
ein Vorfahrtsverstoß -	drei Gurtverstöße -	13 sonstige Verstöße

Der Einsatz der Polizei fand insgesamt großen Anklang. Die eingesetzten Kräfte nutzten den Einsatz um zahlreiche Bürgergespräche zu führen und die Bevölkerung im Hinblick auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:07

    POL-SO: Schwerer Unfall auf Effeler Straße - Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Rüthen (ots) - Ein 21-Jähriger wurde in der Nacht zu Samstag (14. Februar) bei einem Verkehrsunfall bei Rüthen-Menzel leicht verletzt. Der Mann war stark alkoholisiert. Der Werler fuhr gegen 4 Uhr mit seinem VW Passat auf der Effeler Straße (K8) in Fahrtrichtung Menzel. Im Bereich einer S-Kurve kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:36

    POL-SO: Mehrere Autos beschädigt

    Soest (ots) - Am zurückliegenden Wochenende kam es in Soest zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos. In der Zeit zwischen Freitag (13. Februar), 16 Uhr, und Samstag (14. Februar), 15:20 Uhr, wurde ein schwarzer Toyota Yaris beschädigt, der auf einem Mieterparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus am Ottawa-Weg geparkt war. Auf beiden Fahrzeugseiten wurde der Lack zerkratzt. Ein weißer Mitsubishi Space Star wurde zwischen Freitag (13. Februar), 17 Uhr, und Samstag (14. ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:06

    POL-SO: Diebstahl von Münzen aus Waschanlagen in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) an zwei Waschanlagen in Lippstadt, Overhagener Straße, und Lippstadt-Cappel, Beckumer Straße, die Münzbehälter auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren