Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Unfall auf Effeler Straße - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rüthen (ots)

Ein 21-Jähriger wurde in der Nacht zu Samstag (14. Februar) bei einem Verkehrsunfall bei Rüthen-Menzel leicht verletzt. Der Mann war stark alkoholisiert.

Der Werler fuhr gegen 4 Uhr mit seinem VW Passat auf der Effeler Straße (K8) in Fahrtrichtung Menzel. Im Bereich einer S-Kurve kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Danach wurde es zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen eine weitere Leitplanke.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Da er augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem Werler wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am VW Passat entstand ein Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell