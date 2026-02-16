Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Soest - Schmuck entwendet

Soest (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, 15.02.2026 zwischen 11:00 Uhr und 20:15 Uhr über eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus am Hattroper Weg in Soest. Sie durchwühlten sämtliche Räume, entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell