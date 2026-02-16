Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Bad Sassendorf

Bad Sassendorf (ots)

In Bad Sassendorf kam es am Freitag, 13.02.2026 zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses an der Wiesenstraße auf und gelangten so in das Wohnhaus. Angaben zur Beute liegen noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

