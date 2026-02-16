PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Bad Sassendorf

Bad Sassendorf (ots)

In Bad Sassendorf kam es am Freitag, 13.02.2026 zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses an der Wiesenstraße auf und gelangten so in das Wohnhaus. Angaben zur Beute liegen noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 10:01

    POL-SO: Schlägerei vor Gaststätte

    Warstein (ots) - Am Sonntag, den 15.02.2026, wurde die Polizei gegen 03:45 Uhr zu einer größeren Schlägerei in die Hachtorstraße in Warstein gerufen. Vor der dortigen Gaststätte befand sich eine ca. 30-köpfige Personengruppe. Eine unbekannte, männliche Person suchte Streit mit dieser Gruppe. Im weiteren Verlauf sprühte diese gezielt Pfefferspray gegen einzelne Personen und wurde von weiteren unbekannten Personen ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 08:03

    POL-SO: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Werl (ots) - Am Freitag, den 13.02.2026, gegen 19:05 Uhr ereignete sich auf der Westönner Bundesstraße ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Essen befuhr mit seinem Pkw den Heidweg. Im Kreuzungsbereich Heidweg/Westönner Bundesstraße beabsichtigte dieser seine Fahrt in Richtung Westönnen fortzusetzen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw des 44-jährigen Werlers, welcher die Westönner Bundesstraße in ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 07:46

    POL-SO: Lippetal - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

    Lippetal (ots) - Leichte Verletzungen zogen sich am vergangenen Freitag zwei Insassen eines Wohnmobils bei einer Kollision mit einem Bus im Lippetal zu. Um 14.10 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus Sommerland in Hovestadt mit ihrem Wohnmobil die Straße Am Rott in südliche Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich ihr 55-jähriger Begleiter. Zeitgleich beabsichtigte ein 38-jähriger Schulbusfahrer von der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren