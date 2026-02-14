Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Werl (ots)

Am Freitag, den 13.02.2026, gegen 19:05 Uhr ereignete sich auf der Westönner Bundesstraße ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Essen befuhr mit seinem Pkw den Heidweg. Im Kreuzungsbereich Heidweg/Westönner Bundesstraße beabsichtigte dieser seine Fahrt in Richtung Westönnen fortzusetzen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw des 44-jährigen Werlers, welcher die Westönner Bundesstraße in Fahrtrichtung Werl befuhr. Der Werler wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (As)

