POL-SO: 59-Jähriger im eigenen Haus überfallen

Warstein (ots)

Ein 59-Jähriger wurde am späten Donnerstagabend (12. Februar) in seinem Haus in der Sankt-Barbara-Straße in Warstein-Waldhausen überfallen.

Der Mann lag nach eigenen Angaben im Bett, als gegen 22:30 Uhr plötzlich zwei bislang unbekannte Männer in sein Schlafzimmer gestürmt seien. Einer habe ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, der andere habe mit Klebeband seine Beine gefesselt. Daraufhin hätten die Täter das Schlafzimmer durchsucht und seien schließlich geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie mehrere tausend Euro Bargeld. Der Warsteiner erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter waren nach Angaben des Opfers beide etwa 40 Jahre alt und sprachen mit russischem Akzent. Beide trugen dunkle Kleidung. Einer hatte einen Bart.

Wie die beiden Unbekannten ins Haus gelangten, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

