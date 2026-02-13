PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tabakwaren entwendet

Erwitte (ots)

Am gestrigen Nachmittag entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Menge an Tabakwaren aus einem Discounter im Wemberweg. Ein Mitarbeiter des Supermarktes bemerkte gegen 15:15 Uhr, dass ein Fenster im Aufenthaltsraum des Gebäudes geöffnet war. Bei einer Nachschau im angrenzenden Lagerraum stellte der Angestellte fest, dass eine Vielzahl der dort deponierten Tabakwaren entwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatzeitraum lässt sich auf etwa 15 Uhr bis 15:15 Uhr eingrenzen. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

