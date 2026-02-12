PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (10. Februar), 16:15 Uhr, und Mittwoch (11. Februar), 7:30 Uhr, kam es zu einem Kabeldiebstahl auf einer Baustelle in der Talstraße in Warstein. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen an zwei Stellen mehrere hundert Meter Kupferkabel.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

