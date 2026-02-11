Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt und am Bahnhof - Haftbefehl vollstreckt

Soest (ots)

Am Dienstag, 10.02.2026, führte die Polizei einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt sowie im Bereich des Bahnhofs durch. Ziel der Maßnahmen war es, die Präsenz zu erhöhen, Straftaten konsequent zu verfolgen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken.

Im Rahmen des Einsatzes konnte ein bestehender Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Soester vollstreckt werden. Bei der anschließenden Überprüfung an dessen Wohnanschrift wurde zudem ein zuvor als gestohlen gemeldeter E-Scooter aufgefunden und sichergestellt.

Darüber hinaus führten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Insgesamt wurden mehrere Personen überprüft, drei Platzverweise ausgesprochen sowie diverse Fahrzeuge kontrolliert. In vier Fällen wurden Verwarngelder erhoben.

Die Polizei zieht eine positive Bilanz des Einsatzes. Insbesondere aus der Bevölkerung gab es zahlreiche positive Rückmeldungen zur verstärkten Polizeipräsenz in der Innenstadt und am Bahnhof. Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen in diesen Bereichen durchführen und konsequent gegen Straftaten und Ordnungsstörungen vorgehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell