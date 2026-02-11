PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht Unfallbeteiligten nach sogenanntem "Dooring"-Unfall - 16-Jährige verletzt

Soest (ots)

Am Montag, 9. Februar, kam es gegen 17.50 Uhr auf der Straße Isenacker in Soest zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Soesterin verletzt wurde.

Die Jugendliche befuhr mit einem E-Roller den Isenacker in Fahrtrichtung Ulricherstraße. Nach ersten Erkenntnissen öffnete der Fahrer eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw unvermittelt die Fahrzeugtür. Die 16-Jährige kollidierte mit der geöffneten Tür, kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Sie erlitt einen Fußbruch.

Zeugen aus einer nahegelegenen Praxis leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem notierten sich Zeugen die Personalien des bislang unbekannten Fahrzeugführers.

Die Polizei wurde zunächst nicht hinzugezogen. Derzeit wird ermittelt, wo sich der Zettel mit den notierten Personalien befindet.

Nach Angaben von Zeugen wurde dieser an die Besatzung des Rettungswagens übergeben. Dort konnte das Dokument bislang jedoch nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

Vor dem Öffnen der Fahrzeugtür ist stets auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein Schulterblick kann helfen, herannahende Radfahrer oder E-Scooter-Fahrende rechtzeitig zu erkennen (sogenannter "Holländischer Griff": Öffnen der Tür mit der vom Verkehr abgewandten Hand, um automatisch den Oberkörper zu drehen).

Fahrzeugtüren dürfen nur geöffnet werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender ausgeschlossen ist.

Bei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen ist unverzüglich die Polizei zu verständigen. Nur so kann eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme erfolgen und die Klärung des Sachverhalts sichergestellt werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem beteiligten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

