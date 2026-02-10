Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Wickede (Ruhr) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (09.02.2026) kam es in der Zeit zwischen 02:35 Uhr und 02:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Wickede.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Grundstück, indem sie eine Leiter benutzten, die zuvor von einem Nachbargrundstück entwendet worden war. Über diese Leiter gelangten sie an ein Fenster, das aufgehebelt wurde. Anschließend stiegen die Täter in das Haus ein.

Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume, mit Ausnahme der Zimmer, in denen sich die Geschädigten zur Tatzeit schlafend aufhielten.

Entwendet wurden mehrere hochwertige Markenuhren, Goldschmuck, Parfums sowie Sonnenbrillen. Da es sich bei allen entwendeten Gegenständen um neuwertige Ware handelt, beläuft sich der entstandene Gesamtschaden nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße in Wickede beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter 02922 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Präventionstipp der Polizei:

Um Einbrechern keine unnötigen Tatmittel zur Verfügung zu stellen, empfiehlt die Polizei, Leitern, Gartenwerkzeuge und ähnliche Gegenstände stets zu sichern. Idealerweise sollten Leitern verschlossen oder mit einer Kette an einem festen Gegenstand angeschlossen werden, damit sie nicht unbefugt genutzt und als Einstiegshilfe für Einbrüche missbraucht werden können.

