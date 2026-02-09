Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugen gesucht

Bad Waldliesborn (ots)

In der Zeit von Samstag, 07.02.2026, 10:20, bis Sonntag, 08.02.2026, 09:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Geranienweg in Bad Waldliesborn.

Unbekannte Täter verschafften sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Sämtliche Räume wurden durchsucht und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geranienwegs beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02941 91000 oder auf einer der nächsten Polizeidienststellen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell